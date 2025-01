Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 si porta avanti 2-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 In rete il diritto del tedesco.40-15non va male da fondo, poi avanza e viene trafitto dal passante di rovescio incrociato di.30-15 Largo il rovescio lungolinea del tedesco.15-15 Diritto lungolinea vincente di, che sembra essersi arrabbiato dopo quell’episodio.15-0 In rete il diritto del tedesco.serve nel terzo set.11.46spacca la racchetta con rabbia in panchina. Non ha digerito quel colpo sfortunato.Certo quel nastro fortunato sul 4-4 si è rivelato veramente provvidenziale per, anche perché è valso quel mini-break che, di fatto, ha deciso il set.2-0 dopo un’ora e 58 minuti di partita.7-4 SERVIZIO E DIRITTO SULLA RIGA!si aggiudica anche il secondo set in 72 minuti.6-4 Battuta esterna vincente dell’italiano.