Lamb avverte come italiano | Per tale importo Iván Azón non viene fuori

2025-01-14 14:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:La vendita dimirava a verificarsi questa settimana, madovrà fare uno sforzo maggiore economico. Il direttore sportivo, Juan Carlos Cordero, ha affermato di aver respinto la prima offerta, stimata in 1,2 milioni di euro, per l’attaccante: “Abbiamo un’offerta ufficiale per alcuni giorni ma l’abbiamo respinta. È disponibile per domenica. Il nostro messaggio è stato chiaro: se ci sono più offerte o negoziazioni, dipenderà dagli altri club. Ciò che è chiaro è che con questo, il giocatore non. “Continuiamo a insistere sulla questione dei lavori di ristrutturazione; Nessuno è vicino, ma si spera prima piuttosto che dopo possiamo chiuderciJuan Carlos Cordero, direttore sportivo di ZaragozaLa Cartagena ha anche spiegato che le opzioni per rinnovare rimangono lontane: “Non vi è stata alcuna risposta dall’agente alla nostra prima offerta di rinnovamento con uno stipendio importante.