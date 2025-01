Sport.quotidiano.net - La Cluentina non s’arrende. Aurora, un altro pareggio

: Tiberi, Marini (78’ Garcia M), Dominino, Romagnoli F (68’ Rozzi), Ballanti (26’ Filacaro), Bartolini, Garcia F, Bonifazi, Allegretti (68’ Wali), Borrelli, Arias. A disp.: Testa, Bontempo, Cacciamani, Ruani, Romagnoli. All.: Nocera.: Rocchi, Torresi, Pagliarini, Trobbiani, Menghini, Bosetti, Giaconi (87’ Testiccioli), Cantarini (57’ Troscè), Cappelletti (57’ Monserrat L), Camilloni, Ibii. A disp.: Scoppa, Montecchiari, Francalancia, Giordani, Gentili, Acquaviva. All.: Travaglini. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 21’ Bonifazi, 59’ Arias, 64’ Torresi, 73’ Monserrat L. Impresa dellache sotto di due gol pareggia una partita che si era messa male in casa dell’Treia. Per Travaglini un debutto positivo sulla panchina della formazione maceratese.