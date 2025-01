Anteprima24.it - La Bricobros Rari Nantes Arechi vince contro il C.N. Latina per 12-8

Tempo di lettura: 2 minutiSecondo successo di fila ed altri 3 preziosi punti per lail C.N., battuto alla piscina “Vitale” con il perentorio punteggio di 12-8 nella 9ª giornata della regular season del campionato maschile di A2 di pallanuoto. Una preziosa vittoria che consente alla squadra del presidente Elena Gallo di allontanarsi dal fondo della classifica e mettere alle sue spalle ben altre quattro squadre.Una buonissima prestazione quella del settebello di Roberto Baviera che fin dal primo tempo ha messo in chiaro le sue intenzionigli avversari e portandosi con Iannicelli e Gregorio subito avanti di 2.Nella seconda frazione, dopo aver preso il largo con Ragosta e Barberisi laha subito il ritorno delche si è portata sotto sul 5-3, aggiudicandosi il parziale per 3-4.