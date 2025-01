Ilrestodelcarlino.it - In radio le ‘Riminiscenze’ di Chiara Raggi

Un viaggiofonico attraverso le bellezze di Rimini. Con Riminiscenze. Itinerari sonori sulle tracce di una città tutta da scoprire e riscoprire, la musicistaporterà sulle retifoniche svizzere i segreti della sua città. La cantautrice riminese sarà in onda da lunedì fino al 14 febbraio sulla Rete Due della Rsitelevisione svizzera per parlare della sua città. Una Rimini inedita, quel di più, il valore aggiunto, confezionato in un percorso che porterà il pubblico tra racconti storici, aneddoti folcloristici, scene di film cult, storie di passioni letterarie, santi e misteri. Il programma verrà presentato in anteprima oggi alle 17 nella sala degli Arazzi del Museo della città dainsieme a Sergio Albertoni, produttore della RSItelevisione Svizzera.