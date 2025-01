Ilfattoquotidiano.it - “Hanno trovato un linfonodo al polmone, devo tenerlo sotto controllo. Vorrei che i medici mi dicessero che è finita”: Carolyn Smith si confessa a Verissimo

, ospite a “”, ha fatto il punto della situazione sul suo tumore: “Ogni tre settimanefare la chemio epormi alle cure, icercano di mantenere certi livelli al punto giusto. Provo a godermi ogni attimo ma ci sono stati momenti in cui ho avuto dei dubbi. Mi sono un po’ persa, ho avuto un momento buio”.Infatti il giudice di “Ballando con le stelle” ha dovuto affrontare diversi momenti difficili: “È morto il mio cagnolino Scotty, gli era stato diagnosticato un tumore al fegato. Dopo quattro giorni di sofferenza ha avuto un arresto cardiaco. È stato devastante ma la vita va avanti, l’ho fatto cremare“.E poi ancora: “Di solito faccio i controlli a gennaio, ma ivoluto anticiparli a novembre perché c’era qualcosa che non quadrava. Per fortuna gli esami sono andati bene: la situazione è stabile.