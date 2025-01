Ilfattoquotidiano.it - Germania, Merz (Cdu) promette il pugno duro contro i migranti: respingimenti, espulsioni e arresti di massa. AfD esulta: ‘Il muro è caduto’

a tutte le frontiere tedesche, la polizia federale deve poter chiedere mandati di arresto, più centri di detenzione per gli immigrati da espellere, lo Stato Federale deve sgravare i Länder dai compiti di espulsione,senza alcun limite per persone pericolose o che si sono rese colpevoli di reati raggiunte da un decreto d’espulsione. Questi i cinque provvedimenti che Friedrich, candidato Cancelliere per la Cdu/Csu, vuole veder messi subito in pratica, sull’onda degli ultimi attacchi a Solingen, Mannheim, Magdeburgo ed Aschaffenburg, per porre rimedio “al disastro di una politica di asilo e immigrazione mal indirizzata per dieci anni”.Il candidato alla cancelleria vuole presentare immediatamente le proposte al Parlamento indipendentemente da chi possa votarle. La co-leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, cogliendo la palla al balzo gli ha scritto una lettera aperta offrendogli l’appoggio del suo partito, per poi postare su X euforica “ilè caduto”.