Finzione o verità? La stampa libera è la bussola

Senza una informazione"rischiamo di non distinguere più ladallae ci esponiamo a crescenti pregiudizi e polarizzazioni che distruggono i legami di convivenza civile". Ce lo ha ricordato ieri Papa Francesco, in occasione del Giubileo della comunicazione, con parole che entrano nella carne della storia che stiamo vivendo. Proprio ieri Hamas, a Gaza, ha trasformato in uno show lazione delle quattro soldatesse israeliane dopo oltre 470 giorni di prigionia. Le ragazze hanno sfilato tra i miliziani, salutando e sorridendo, per salire tutte sul palco con i gadget finali. Se non fosse stato per i volti mascherati degli uomini di Hamas, le macerie e la consapevolezza del luogo dove avveniva la messinscena, la sceneggiatura rimandava all’uscita dalla casa del Grande Fratello.