Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk vuole cambiare nome anche al Canale della Manica: “Si chiamerà George Washington”

Donald Trump edhanno trasformato la politica estera americana in un misto tra ingerenza internazionale, neoimperialismo e sparate apparentemente senza senso. L’ultima in ordine di tempo riguarda questa volta il. Non contenti di aver previsto il cambio diper il Golfo del Messico, che “dovrà chiamarsi Golfo d’America”, adesso i due sembrano aver messo gli occhisu un altro mare, stavolta europeo, ipotizzando di ribattezzare le acque tra la Francia e il Regno Unito “”.L’idea è apparsa in un post dal profilo X del multimiliardario braccio destro di Trump. Ma se per la sparata sul Golfo del Messico, che necessitadell’approvazione del vicino meridionale degli Usa per poter procedere a un cambio di nominativo, si poteva ipotizzare una motivazione geografica, dato che questo bagnale rive di Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, resta ignoto il legame tra il primo presidente americano e il