Cina-Grecia: cooperazione nell'energia eolica rafforza transizione alle rinnovabili

Quattro parchi eolici situati tra le montagne del nord dellasono diventati importanti punti di riferimento nella regione. Questi parchi eolici fanno parte del Thrace Wind Power Project, guidato da China Energy Guohua Investment Europe Renewable Energy S.A.. Da quando e’ diventato operativo, nel 2019, il progetto ha generato circa 160 milioni di kilowattora di elettricita’ all’anno, fornendo energia a oltre 30.000 famiglie in. Parlando in vista della Giornata internazionale dell’energia pulita, il vice direttore generale dell’azienda, Wu Bate, ha dichiarato a Xinhua che il Thrace Wind Power Project e’ stato avviato dopo la firma di un memorandum d’intesa tranell’ambito della Belt and Road Initiative nel 2018. Come primo investimento cinesein, il progetto comprende quattro parchi eolici dotati di 34 turbine, con una capacita’ installata totale di 78,2 megawatt.