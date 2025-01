Sport.quotidiano.net - Calcio, Serie C. Pontedera, colpo Lipari: esterno d’attacco

In attesa di poter annunciare Mattia Gaddini, ilsi è assicurato un giocatoreche può agire sia da punta centrale che da. Si tratta di Mirco, classe 2002, nato a Cecina, che in questa stagione era al Lumezzane, squadra del girone A con la quale ha disputato una sola gara da titolare (in altre 6 occasioni è subentrato) dopo un campionato speso l’anno scorso con la maglia della Recanatese, all’epoca avversaria dei granata, squadra con la quale aveva collezionato 28 presenze (delle quali 19 da titolare) segnando 5 gol.si è già allenato agli ordini di Leonardo Menichini e sarà a disposizione per la trasferta di domani ad Arezzo. Gara per la quale mancherà invece Gaddini, con il quale l’accordo è già stato raggiunto. Nonostante questo però l’ala, nata anch’essa nel 2002 e proveniente dal club aretino, si aggregherà solo dopo la ripresa degli allenamenti.