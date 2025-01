Quotidiano.net - Byd lancia Sealion 7. L’ammiraglia elettrica sferra l’attacco a Tesla

di Francesco ForniBYD7 è il settimo modello che il Marchio cinese introduce in Europa. L’azienda orientale, che fa parte di un megragruppo votato all’esportazione, punta a posizionarsi come leader nel mercato delle auto elettriche e ibride plug-in. Alfredo Altavilla, Special Advisor per BYD Europe, tra i manager più stimati da Marchionne e figura di spicco nel settore automotive, sottolinea le ambizioni del gruppo: "Nel 2025 presenteremo più novità di qualsiasi altro costruttore". La nuova BYD7 si posiziona nel segmento D, con una lunghezza di 4,83 metri. Il design, curato da Wolfang Egger, si presenta accattivante, con un’impronta europea. L’abitacolo di BYD7 richiama il tema nautico, con linee pulite e assemblaggi di alta qualità. La pintegra una strumentazione digitale, un head-up display e un grande display da 15,6 pollici per la gestione delle funzioni del veicolo.