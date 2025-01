Sport.quotidiano.net - Beach Soccer, sette nomination per il "pallone d'oro"

Pisa, 26 gennaio 2025 - Come ogni anno ilWorldwide ha pubblicato le liste dei candidati ai premi individuali delStars, riservati alle figure sportive che più si sono distinte nella stagione appena conclusa. Numerosi sono i nomi legati alla Pisa del calcio su sabbia. Nell’elenco dei 45 migliori coach è certamente presente Matteo Marrucci, saldo sulla panchina del Lenergy Pisa insieme al suo staff dopo le grandi soddisfazioni ottenute in campo nazionale e internazionale anche la passata stagione. Ben 6 poi i nerazzurri inseriti nell’elenco dei migliori 120 giocatori: Edson Hulk, campione del mondo e capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, lo svizzero Noel Ott protagonista in Italia, il brasiliano Datinha trascinatore della cavalcata europea, le new entry Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, oltre a Leandro Casapieri, miglior portiere in Euro Winners Cup e giàStars 2023, che invece concorrerà al titolo di miglior portiere.