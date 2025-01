Secoloditalia.it - Arabia, le mille e una intesa: Meloni annuncia accordi commerciali per 10 miliardi di dollari

dorata, o per meglio dire: lee una notte del commercio, o lee una, per un valore di circa 10di. L’annuncio del premierarriva a metà giornata, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda di alto livello Italia-Saudita ad Al-Ula. “Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economici italiano e saudita ha molti margini di crescita: è nostro comune interesse fare un salto di qualità” aggiunge la premier che ha incontrato il principe ereditario saudita bin Salman. “C’è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership. Per questo, abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica”.Saudita,stringe un partenariato strategico con l’Italia“A mio avviso c’è una differenza tra il semplice comprare o vendere qualcosa e il cooperare davvero.