20 milioni per Vlahovic la Juve potrebbe dire sì | incredibile ma vero

Dusansta diventando une proprio caso di mercato allantus: e ora 20di euro rischiano di diventare “giusti”.“20per”, lasì:ma(Foto: Ansa) – serieanews.comDusanè uno dei nomi più “problematici” di questa stagione in casantus. La sua situazione è diventata sempre più incerta, tanto che l’idea di vederlo partire a gennaio o al massimo in estate sta prendendo sempre più piede. In un momento in cui lantus deve fare i conti con una squadra che cerca di ritrovare la sua identità, cederediventare una mossa inevitabile, seppur dolorosa.L’attaccante serbo è ormai alla sua terza panchina consecutiva: una posizione che sicuramente non avrà fatto piacere a un giocatore che, ormai tre anni fa, è stato pagato 85di euro dalla Fiorentina.