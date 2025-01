Tvpertutti.it - Vestito Maria De Filippi C'è Posta, blazer cristalli: cifra assurda e marca

Leggi su Tvpertutti.it

Torna stasera C'èPer Te, sabato 25 gennaio 2025. Dopo il successo del tubino arancione indossato la scorsa settimana, un capo che ha trovato spazio anche nei guardaroba delle duchesse inglesi, la regina della televisione italiana ha alzato ulteriormente l'asticella. Questa volta,Deha scelto undi cristallo di fiori di ciliegio firmato Alexander McQueen.Quanto costa ildiDe? Si tratta di un autentico gioiello sartoriale. Il capo, appartenente alla collezione di Alexander McQueen, è decorato con raffinati abbellimenti in cristallo che richiamano la delicatezza dei fiori di ciliegio. Questo dettaglio lo rende unico e perfetto per chi desidera un look elegante ma al tempo stesso audace. Il valore è di ben 6.790 dollari (circa 6.300 euro).Le caratteristiche delAlexander McQueen sono risvolti a punta, chiusura a un bottone, maniche lunghe con polsini abbelliti da bottoni, tasche con patta in vita, vestibilità su misura pensata per valorizzare ogni silhouette e doppia ventilazione sul retro per garantire comfort e stile.