Valsa, test con Piacenza. Amichevole tra deluse

È l’delle due(a comporre il terzetto manca Monza) quella che oggi pomeriggio al PalaPanini vedrà di fronte Modena e, entrambe fuori dalla Final Four di Coppa Italia che contemporaneamente prenderà il via a Casalecchio di Reno, pochi chilometri più a est. Come detto entrambe, ma anche entrambe al centro di numerose voci di mercato.vedrà partire sicuramente Brizard e Romanò, ma potrebbe andare via anche Galassi, su Modena invece le voci sono di una mezza rivoluzione. Ecco perché concentrarsi solo e soltanto su una stagione che per entrambe finora è stata completamente avara di soddisfazioni risulta un processo complicato. I due allenatori Giuliani e Anastasi, assieme a tutti i loro staff, hanno il compito non semplice prima di far trovare ai loro giocatori più motivazioni possibili, nonostante i risultati sin qui ottenuti e in secondo luogo di far dimenticare loro eventuali addii, rinnovi, sostituzioni.