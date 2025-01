Inter-news.it - Taremi, due percorsi differenti tra Serie A e Champions League

Da un lato la, da assoluto protagonista, dall’altro lato invece laA dove Simone Inzaghi l’ha usato con il contagocce. Questo il riassunto di Mehdidopo sei mesi all’Inter. ATTESA – Con la coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’Inter sta correndo a velocità raddoppiata. La differenza, con quelli della panchina, si vedono eccome. Se da un lato Marko Arnutovic e Joaquin Correa non hanno mai messo benzina nelle gambe nella prima parte di stagione, nelle ultime uscite ha deluso anche Mehdi. L’attaccante iraniano, arrivato a zero la scorsa estate, non è riuscito a entrare in pieno ritmo negli schemi di Simone Inzaghi che lo ha utilizzato col contagocce. Anche a causa di un’eta che avanza,non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava dopo l’addio al Porto.