Juventusnews24.com - Spinazzola a Dazn: «Impossibile andare piano con Conte. Vincere aiuta a vincere, ci siamo detti questo a fine primo tempo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, esterno del Napoli, ha parlato così ai microfoni didopo il match di Serie A contro la JuveLeonardoha parlato nel post-partita di Napoli Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.COSA E’ CAMBIATO NELLA RIPRESA – «Acidi abbassare un pochino Lobotka per eludere il loro pressing. Così abbiamo trovato spazi con i terzini che si aprivano e una maggiore partecipazione di tutti alla fase offensiva.e il successo di Bergamo ci ha consentito di lavorare meglio in settimana. E vi posso assicurare che lavoriamo molto e duramente. Non a caso la domenica riusciamo ada duemila fino al 95?.».ATMOSFERA IN SETTIMANA – «Abbiamo un allenatore che è sempre sul pezzo, èquando è così.