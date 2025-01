Oasport.it - Snowboard, Elisa Caffont splendida terza nel PGS di Rogla, vince sempre Tsubaki Miki

Va in archivio la tappa didel parallel giant slalom dedicata alla Coppa del Mondo dialpino 2024-2025. Due italiane si sono qualificate per gli ottavi di finale dopo le qualificazioni:e Jasmin Coratti. Le due azzurre si sono affrontate subito in un derby.A prevalere è statapiuttosto nettamente con un vantaggio di 1?28 su Jasmin Coratti: quest’ultima era partita meglio, poi è arrivato un errore che di fatto le ha fatto perdere l’abbrivio e ha lasciato spazio ache poi ha continuato alla grande il suo percorso.La classe 1999 bellunese ha poi vinto anche i quarti di finale contro la tedesca Hofmeister: una run davvero tiratissima nella quale l’azzurra è riuscita a prevalere per soli quattro centesimi per qualificarsi così per la semifinale.