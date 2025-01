Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Zverev, i precedenti: il racconto delle loro sfide prima della finale degli Australian Open 2025

Tutte partite molto tirate, con tanti tie-break e spesso decise all’ultimo set. Giusto per capire di che tenore potrebbe essere latra Jannike Alexander, il numero 1 contro il numero 2 al mondo. Unatra i due è unavolta assoluta. Ma inon mancano, sono già sei:guida per 4 a 2. I numeri, nel complesso, dicono che sarà ovviamente una sfida equilibrata. L’ultimo incrocio tra i due invece ha visto trionfare, in quella che di fatto fu unaanticipata del Masters 1000 di Cincinnati ad agosto scorso. Anche quello fu un match durissimo: 7-6, 5-7, 7-6. Giusto per ribadire quanto equilibrio c’è nelle partite con in campo l’altoatesino e il tedesco.Il primo incrocio risale al 2020: un giovane altoatesino dai capelli rossi, nemmeno 20enne, stupì Parigi battendoin 4 set agli ottavi del Roland Garros.