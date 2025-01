.com - Sinner e il tabù Zverev: il dato che non fa sorridere Jannik

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sulla strada di, a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Australian Open nella finale di domenica 25 gennaio 2025, c’è ilAlexander. Sì perché il tennista tedesco, qualificatosi alla finale di Melbourne dopo il ritiro di Novak Djokovic in semifinale, è uno dei pochi giocatori del circuito ad avere un saldo positivo nei precedenti con. Gli scontri diretti tra i due infatti sorridono a, che nel 2024 è riuscito a salire al secondo posto nel ranking Atp e spera di avvicinare il primo di, magari battendolo proprio a Melbourne. I due si sono affrontati sei volte e il tedesco è riuscito a trionfare in quattro occasioni, lasciando soltanto due vittorie all’azzurro. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Il primo match tra i due risale al Roland Garros del 2020, quandoriuscì ad imporsi negli ottavi di finale in quattro set.