Prezzi della benzina in Toscana mai così alti da agosto. Accise e petrolio, cosa cambia

Firenze, 25 gennaio 2025 – Tempi duri per gli automobilisti. Con l’inizio del nuovo anno, anche idie gasolio hanno subito gli inevitabili aumenti. Secondo la Reuters, l’aumento del costo deldipende dalle nuove sanzioni degli Stati Uniti alla Russia, che taglieranno le forniture di greggio fino a 700mila barili al giorno. Altro pericolo è l’arrivo dei dati sull’inflazione negli Usa, che potrebbero scombussolare ulteriormente il mercato. Perché tutto costa di più Aumenta il gasolio, cala laE poi c’è la questione delle. In una svolta significativa per la politica fiscale sui combustibili, la Commissione Finanze del Senato ha recentemente approvato un disegno di legge destinato a rivedere leapplicate sui carburanti a partire dall'anno corrente.