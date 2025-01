Pericolosi per la salute Maxi richiamo alimentare scatta l’allerta del Ministero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo il recente ritiro dal mercato di un lotto di paté di capperi di Salina con mentuccia e mandorle a causa del rischio di contaminazione da tossina botulinica, il provvedimento è stato esteso a 16 diversi prodotti tra conserve, marmellate e salse. Inoltre, ildellaha comunicato il ritiro di un prodotto per l’igiene orale proveniente dal Pakistan, contenente coloranti non dichiarati in etichetta, e di alcuni lotti di uova fresche per motivi legati a rischi microbiologici.Ildellaha reso noto che il produttore ha deciso di richiamare, in via precauzionale, vari lotti di conserve vegetali, confetture e salse a marchio Mentuccia. La motivazione riportata nell’avviso diè legata alla possibilità di contaminazione da tossina botulinica, un rischio già menzionato nei giorni scorsi.