Cinemaserietv.it - Perché Angelo Duro ha comprato una pagina bianca sul Corriere (se dice di non averne bisogno)

Leggi su Cinemaserietv.it

, attualmente al cinema con Io sono la fine del mondo, haunatotalmentesuldella Sera uscito oggi, per fare pubblicità al suo film – anche se con una scritta in fondo allaribadisce che non ne hae che lapotete usarla “per farci disegnare i vostri figli”“Non hodi fare pubblicità al mio film hoquestaper farci disegnare i vostri figli. Vi saluto.”In effetti il film dia dieci giorni dall’uscita nelle sale ha incassato circa sei milioni di euro, ma è stato superato dal film 10 giorni con i suoi, ed evidentemente si è sentita la necessità di promuovere il film, senza dare l’impressione di promuoverlo però.La scusa di acquitare unada regalare ai bambini con velleità artistiche è anche coerente con i contenuti del film.