Pagelle discesa Garmisch | Brignone più discesista che gigantista; Goggia e la maledizione Kandahar

2025Federica, 10: laè una pista che la valdostana gradisce, ingiunse seconda anche nel 2020, quando non era ancora la velocista sopraffina attuale. Impressiona che la vittoria sia arrivata grazie alla scorrevolezza, che era stato il suo grande tallone d’Achille per gran parte della carriera. Nel primo e nell’ultimo intermedio ha rosicchiato ben 2 decimi a Sofia, rivelatisi decisivi. Paradossalmente ha sciato meno bene nel tratto tecnico definito ‘Inferno’ rispetto alla compagna di squadra, ma sempre esprimendo una solidità straordinaria. In questa fase della carriera Federicaè ormai sempre piùche: i numeri sono chiari, così come il primo posto nella classifica di specialità. E questa ennesima metamorfosi, per sua stessa ammissione, potrebbe ulteriormente allungargli la carriera oltre Milano Cortina 2026.