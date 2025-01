Monte dei Paschi di Siena-Mediobanca l’esperto dei mercati | Decideranno gli azionisti Vantaggi da un terzo polo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 – “Il bello di queste operazioni è che decidono gli. La politica può avere le sue idee, ma è il mercato che valuta e decide”, Francesco Di Ciommo, prorettore della Luiss e ordinario di Diritto Civile e Diritto deibancari e finanziari, ed ex presidente di Banca Widiba, valuta positivamente l’ipotesi di creazione di unbancario in Italia. “Farebbe bene a tutto il sistema bancario e finanziario italiano, per molte ragioni, e mi pare che questa convinzione sia condivisa più o meno da tutti”. La filiale della Bancadeidiin piazza Cordusio a Milano, 24 gennaio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Sarà la volta buona? “I tempi dell’operazione non sono brevi, visto che Mps ne annuncia la chiusura neltrimestre dell’anno, e non si può mai dare nulla per scontato.