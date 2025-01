Mistermovie.it - Mister Movie | Brad Pitt e David Ayer nel Cast di Heart of the Beast, dal regista di Suicide Squad

torna a lavorare con ildi Fury,, per un nuovo progetto entusiasmante intitolatoof the. Secondo le informazioni riportate da Deadline, il film è un’avventura d’azione che segue un ex soldato delle Forze Speciali, interpretato da, che si ritrova a lottare per la sopravvivenza insieme al suo cane da combattimento dopo un disastroso incidente aereo nelle remote terre selvagge dell’Alaska. L’intensità della trama, che sembra mescolare azione e emozione, rende la collaborazione traun’accoppiata attesissima.neldiof the, Un Progetto che Coinvolge anche Damien ChazelleOltre al ritorno dicomeof thevede anche la partecipazione di Damien Chazelle, ildi La La Land, che sarà uno dei produttori del film.