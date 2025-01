Oasport.it - Madison Keys sorprende Sabalenka nella finale degli Australian Open e vince il primo Slam in carriera

La favola di. Dopo averlo sfiorato nel 2017 a New York, è arrivato il suotitolo. L’americana ha sconfittola n.1 del mondo, Ayrna(vittoriosa nel 2023 e nel 2024 a Melbourne), con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 in 2 ore e 4 minuti di partita. All’età di quasi 30 anni, la statunitense si è presa una grande rivincita con se stessa, scacciando i fantasmi del passato e togliendosi questa grande soddisfazione.Un inizio di 2025 fantastico per lei, vista l’affermazione ad Adelaide che aveva preceduto il trionfo nel Major. Un rendimento strepitoso, con 8 vittorie su 8 match al terzo set in questo primissimo scorcio d’annata, che certifica il grande tennis espresso. Da lunedì sarà n.7 della classifica mondiale, potendosi godere questo tronfo.