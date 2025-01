Ilrestodelcarlino.it - La sfida Russi-Pietracuta. Sanpaimola in campo oggi

A parte l’anticipo di, si giocano domani, alle 14.30, le gare della ventiduesima giornata, quinta del girone di ritorno, nel campionato di Eccellenza. Sant’Agostino-. Punti preziosi per la tranquillità sono quelli in palio nell’anticipo odierno che va in scena alle 14.30. La formazione di San Patrizio, senza mister Paterna e anche Montuschi, entrambi squalificati, è nona con 28 punti a +4 sulla zona playout, ed è reduce dalla prestigiosa vittoria esterna di Gambettola, che allontanato i fantasmi. Gli estensi invece (3° peggior attacco del girone e un punto nelle ultime 3 partite) sono due gradini sotto a quota 26. All’andata finì 0-0. Sampierana-Reno. Studia da grande la formazione di mister Orecchia che, salita al 7° posto con 29 punti grazie a 3 vittorie consecutive, rende visita alla quinta forza del campionato, beffata in casa dal Massa Lombarda nell’ultima gara casalinga.