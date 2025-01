Top-games.it - I 5 titoli da avere per Nintendo GameCube

Ilè stata una consoleche ha fatto la storia dei videogiochi, grazie adi qualità e originalità. Tra i tanti giochi disponibili per questa piattaforma, ne abbiamo selezionati cinque che riteniamo imperdibili per chi vuole rivivere le emozioni del retrogaming. Ecco la lista dei 5daper.The Legend of Zelda: The Wind Waker, tra idaperIl primo Zelda in stile cel-shading, che ha stupito per la sua grafica colorata e il suo mondo vasto e ricco di isole da esplorare, nemici da combattere e amici da aiutare.Una delle avventure più belle e appassionanti di Link, che deve salvare sua sorella rapita da un uccello gigante e sconfiggere il malvagio Ganondorf. Il gioco è stato rimasterizzato in HD in tempi più recenti e resta ancora godibilissimo e imbattibile.