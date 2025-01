Sport.quotidiano.net - Grosseto al bivio decisivo. Montebello da battere

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ la sfida che potrebbe valere una stagione. Il Cpgioca stasera (alle 20.45 in via Mercurio) contro ilin un match fondamentale per la salvezza diretta. Saavedra e compagni si presentano alla terza giornata di ritorno con 12 punti di vantaggio sulla compagine vicentina, penultima in classifica, e in caso di vittoria i biancorossi rimarrebbero agganciati almeno alla nona posizione (il Cgc Viareggio è di scena a Sandrigo) e farebbero tre importanti passi avanti verso l’obiettivo dei 26 punti, che dovrebbe consentire di ottenere una tranquilla permanenza e di poter pensare a un posto nei playoff. Ma ilnon mollerà visto che potrebbe essere una delle ultime opportunità per rimanere agganciati al treno salvezza. "Ilè un cliente pericoloso – sottolinea Massimo Mariotti, allenatore del Circolo Pattinatori– perché in questo campionato non esistono partite facili, anche quelle in cui si suppone di essere superiori all’avversario e le dimostrazioni si vedono ogni settimana.