Sport.quotidiano.net - Granata "Limitare il potere dei procuratori"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mercato invernale,e squadre B. Con i trasferimenti aperti fino al 3 febbraio sono questi gli argomenti più caldi di cui parlare con il presidente del Pontedera, Simone Millozzi. Presidente, che impatto ha il mercato invernale sulla gestione delle squadre? "La finestra di trasferimenti estesa per circa un mese è eccessivamente lunga e crea un clima di incertezze che nuoce alla serenità delle squadre e alla preparazione tecnica e tattica, provoca discontinuità nel lavoro quotidiano e nei piani di gioco, impedendo ai tecnici di concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo. Sarebbe auspicabile ridurla per garantire maggiore stabilità e tranquillità, permettendo a tutti di concentrarsi con maggiore serenità sugli obiettivi sportivi". E’ vero che un ruolo importante lo ricoprono i? "Itroppo spesso pensano a fare i loro interessi piuttosto che seguire un percorso di crescita adeguato per i ragazzi, agendo come se fossero i veri protagonisti, imponendo condizioni che non tengono conto delle reali possibilità delle società e alimentando fantasie nei loro assistiti compromettendone la serenità mentale.