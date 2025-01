Ilrestodelcarlino.it - Festa di Sant’Antonio abate, anche due cavalli alla benedizione

C’eranodue splendididavanti al sagrato della basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna per la, da parte del parroco del paese termale, monsignor Alfiero Rossi, nella ricorrenza della festività di, protettore degli animali, oltre a vari cani e cagnolini da compagnia, gatti e uccellini nelle rispettive gabbiette. Come da antica tradizione, prima della, in chiesa è stata distribuita ai fedeli la "pagnottina" del pane di San’Antonio, che nelle campagne, oltre a essere presente sulle tavole per il pranzo, viene dataagli animali con l’intento di mantenerli in salute. Il 17 gennaio, che, come noto, è il giorno che ha in calendario la Festività di, la ricorrenza è stata celebrata a Falera patrono della località, situata alle falde del Fumaiolo di Balze di Verghereto.