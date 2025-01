Quifinanza.it - FdI soffre la fine dell’effetto Cecilia Sala e ferma la sua corsa, in bonaccia anche il Pd

Si è esaurito il cosiddetto “effetto”: il partito della premier Giorgia Meloni smette di registrare crescite: come nella rilevazione della settimana precedente, Fratelli d’Italia resta a qualche passo dalla soglia psicologica del 30% (29,6%).sulla rotta del principale partito di opposizione, con il Partito Democratico nuovamente fermo al 23,2%.Per chiudere il podio, il terzo partito, il Movimento 5 Stelle guadagna terreno andando all’11,3%. Ma sui pentastellati pesa la difficoltà nel decidere che tipo di partito progressista intendano essere: sotterrato da tempo il giustizialismo giacobino e l’egualitarismo livellante (“uno vale uno”) dei primi tempi, il partito di Conte stenta a collocarsi. Dovrebbe diventare un partito di establishment con il cuore a sinistra come il Pd o un partito con tendenze radicali come Avs e +Europa? Conte, che sa che i voti si prendono al centro, stenta a trovare un’identità per il M5S.