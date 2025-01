Ilgiorno.it - Coltellate contro l’ex compagna. No a un nuovo esame delle ferite

La notte del 6 maggio dello scorso anno, Salvatore D’Addetta, pensionato di 68 anni, aveva accoltellato la exall’interno di un’abitazione di via Montegrappa a Mariano Comense in cui convivevano. Si era impossessato di una borsa al cui interno c’erano 500 euro e i documenti della vittima, per poi dare fuoco a un trolley e al letto, prima di scappare. I carabinieri lo avevano rintracciato il giorno successivo e arrestato per tentato omicidio. Ora è comparso davanti al gup di Como Walter Lietti, che ha rigettato la richiesta di svolgere una nuova perizia sulle lesioni della vittima. Il processo, con rito abbreviato, è stato rinviato ad aprile, quando l’uomo si sottoporrà a interrogatorio, per poi procedere, all’udienza successiva, con la discussione e le richieste del pubblico ministero Giulia Ometto e della difesa, avvocato Massimo Paradiso.