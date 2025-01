Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, weekend nell'hotel da sogno: ecco quanto costa una notte

Il tempo del relax per, che si è concessa una pausa dalla frenesia di Milano. L'influencer ha trovato rifugio tra le montagne innevate di Courmayeur per unall'insegna del riposo. Un soggiorno dedicato alla neve, al benessere e alla sua passione ritrovata per lo sci. Laha scelto come meta il rinomato Auberge de La Maison, un elegantea cinque stelle che domina Courmayeur. Questa struttura di lusso rappresenta per lei un luogo familiare, ideale per ritrovare equilibrio e serenità, soprattutto in un periodo di nuovi inizi. Situato ai piedi del Monte Bianco, l'offre servizi esclusivi come un ristorante gourmet, un raffinato centro benessere e viste mozzafiato sulle cime innevate. Particolarmente suggestiva è la spa, accessibile anche di sera, che offre una gamma di esperienze pensate per il massimo relax.