Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Bologna si fa avanti per Samuel Chukwueze. La proposta

Leggi su Dailymilan.it

in entrata ma anche in uscita per ilche sta valutando laarrivata dalperpuò partire. Può lasciare ilgià a gennaio. Giovanni Sartori lo vuole acome volle lo scorso campionato Alexis Saelemaekers. Lo vuole perché in lui ha visto qualcosa di speciale. E conoscendo Sartori.Dopo le voci arrivate dall’Arabia Saudita arrivano quelle più concrete che hanno convinto l’entourage del giocatore a prendere in seria considerazione ladi una squadra che anche con Vincenzo Italiano sta giocando per un posto in Europa in Serie A.Samu asarebbe sicuramente al centro del progetto. Un progetto in cui rischia di restare fuori anche con Sergio Conceiçao seduto in panchina., dopo Saelemaekers Sartori ci prova conView this post on InstagramA post shared by(m.