Biccy.it - Autore rimprovera Shaila: frasi contro Helena e microfono tolto

Leggi su Biccy.it

Il ritorno degli ex gieffini ha destabilizzato i concorrenti del Grande Fratello, in particolare due si sono lamentati del ripescaggio:Gatta e Lorenzo Spolverato. Il fatto che il pubblico abbia rispedito nella casa del GFPrestas ha mandato in tilt la coppia, che non perde occasione per sparlare della modella brasiliana. Oggi però i due hanno superato il limite e undel programma è intervenuto perre l’ex velina di Striscia la Notizia.su: “aspetta con un po’ di vino quella sbratta un’altra volta”Lorenzo: “non vedo l’ora“che ribrezzo mamma mia, che schifo.#GrandeFratello #helevier #heleners #zelena @GrandeFratello pic.twitter.com/44Nyqu42Yn— iqra khan (@KhanSaib4312) January 25, 2025richiamata perché parlando con Lorenzo dicono che vogliono alcool in più per fare scattaree gli altri.