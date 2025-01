Ilrestodelcarlino.it - Arianna sfida l’ossessione per la cucina gourmet

Porcelli Safonov è la protagonista del nuovo appuntamento con la Stagione Comico del teatro Masini di Faenza. Sipario alle 21 di stasera, quando l’attrice presenterà il suo nuovo spettacolo, di cui è anche autrice, ’Alimentire’, progetto dedicato al controsenso in cui è caduta l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti disponibili. Michael Pollan sostiene che "per l’onnivoro, il numero eccessivo di alternative è fonte di ansie e di stress, sensazioni ignote a vacche e koala, per i quali la capacità di distinguere tra cose buone e cattive da mangiare è come una seconda natura. I nostri sensi possono essere d’aiuto a tracciare una prima distinzione fra cibi buoni e nocivi ma per ricordarci cosa mangiare e non deviare troppo, noi umani ci affidiamo alla cultura".