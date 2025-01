Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo gialla nelle Marche per vento forte: dove e quando

Ancona, 25 gennaio 2025 — Una domenica fatta prima di pioggia e poi di sole, prima di altri rovesci isolati a inizio settimanaperò anche un altro fattore incuterà timore agli abitanti di regione. In particolare le raffiche diattese in alta collina elocalità di montagna per la giornata di lunedì 27 gennaio, che soffieranno con una intensità medio-. Tanto che il serviziodella Regioneha deciso di mettere un codice dinel suo bollettino. Una situazione comunque non molto seria come quella che verrà vissuta nel nord-Italia,una tempesta rinominata Herminia arriverà dall’Atlantico e insisterà soprattuttoregioni del Nord e in parte del Centro Italia. Per questo la quota neve sarà in discesa (2 mila metri) sugli Appennini centro settentrionali.