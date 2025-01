Welfare territoriale | 12 milioni di euro dagli Enti Bilaterali Terziario e Turismo

Bergamonews.it - Welfare territoriale: 1,2 milioni di euro dagli Enti Bilaterali Terziario e Turismo

Leggi su Bergamonews.it

GliTerritoriali dele del(organismi paritetici costituiti da Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat-Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo) hanno deliberato nuovi sussidi e contributi per un totale di 1,2di. Le risorse, destinate agli iscritti, mirano a sostenere aziende e lavoratori su diversi fronti: dal rimborso delle spese energetiche alla formazione, fino al supporto economico per le famiglie.Un impegno concreto per il, come sottolinea Enrico Betti, presidente Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo: “Con questo piano, gliconfermano il loro ruolo strategico nel migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, e nel sostenere la competitività delle imprese del territorio”.