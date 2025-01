Lopinionista.it - Trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

Kendrick Lamar e Applehanno pubblicato ilLIX. Ilconferma SZA come ospite speciale per l’attesissima performance di Lamar sul palcoscenico più importante del mondo.La trasmissioneLIXsarà prodotta da DPS con Roc Nation e Jesse Collins come executive producers e Hamish Hamilton come regista. Roc Nation sarà anche lo strategic entertainment advisor della performance dal vivo.La direzione creativa della performance di Lamar sarà affidata a pgLang.Lo scorso anno, l’AppleLVIIIcon protagonista Usher è diventato lo spettacolo più visto di sempre durante un, ottenendo tre nomination agli Emmy 2024, tra cui quella per Outstanding Variety Special (LIVE).