Timothée Chalamet è il più giovane 2 volte candidato all’Oscar come Miglior attore dai tempi di James Dean

Leggi su Cinefilos.it

è il piùdaidi, che ha ottenuto iera una nominationper l’interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, ha raggiunto oggi un importante traguardo. Il ventinovenne è infatti il piùa ottenere una doppia candidaturadaidi, il quale è stato nominato postumo nel 1956 per La valle dell’Eden e per Il gigante un anno dopo.aveva solo 24 anni al momento di queste interpretazioni, tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale nel 1955.LEGGI ANCHE: Oscar 2025: tutte le nomination della 97° edizionePer quanto riguarda, la prima e fino a ieri uncia nomination risale al 2018 per Chiamami col tuo nome.