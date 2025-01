Quotidiano.net - Smart TV LG NanoCell 4K 55'': maxi sconto su Amazon, a questo prezzo non ha rivali

Leggi su Quotidiano.net

Ma è davvero necessario investire cifre astronomiche per godersi film, serie TV, videogiochi e altro ad una qualità visiva eccellente o quasi? In realtà no, e lo testimonia LG con il suoTV55'' del 2024 (Serie 81, modello 55NANO81T6A), che, dotato di un ampio pannello 4K e di tutte quelle funzionalitàper assicurarsi un'esperienza di intrattenimento di alto livello, costa solo 479 euro. Il suodi listino è ben più alto (749 euro), ma ci pensa lodel 36% a migliorare il rapporto qualità-. Compralo oggi suQualità senza compromessi con loTV LG4K 55'' con AI A rendereTV così interessante è anche e soprattutto la tecnologia, un'esclusiva di LG che utilizza nanoparticelle per garantire una riproduzione cromatica molto precisa e realistica.