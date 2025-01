Oasport.it - Simone Vagnozzi rivela: “Sinner ama giocare sotto pressione, contro Zverev sarà una partita tattica”

non può che essere soddisfatto al termine della prestazione di Janniknella seconda semifinale degli Australian Open 2025. Il coach del n.1 del mondo ha assistito al successo dell’altoatesinolo statunitense Ben Shelton, sullo score di 7-6 (2) 6-2 6-2, riuscendo a trovare le soluzioni dopo un primo set complicato, in cui l’azzurro l’ha spuntata con il carattere, cancellando anche alcune palle per vincere il parziale all’avversario.Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico italiano: “È stato un match molto duro, con i due tennisti molto provati per quanto hanno dato nei primi due parziali. Jannik era molto felice per averla chiusa in tre parziali, perchéavversari come Shelton non sai mai come possa andare a finire. Ha un gioco con colpi sensazionali, che qualche dubbio te lo fa venire.