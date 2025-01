Ilfattoquotidiano.it - Sanità territoriale, attivate le centrali previste dal Pnrr. Ma rischiano di essere scatole vuote: “Mancano gli infermieri per farle funzionare”

Almeno sulla carta, l’Italia ha raggiunto un obiettivo fondamentale del. Sono state realizzate almeno 480operative territoriali (Cot), le strutture pensate per garantire un coordinamento efficace delle attività sanitarie e sociosanitarie a livello. Secondo la programmazione iniziale dovevano essernepiù di seicento in tutta Italia, una ogni centomila abitanti: ma la rimodulazione del Piano, approvata a novembre 2023 dalla Commissione Europea, le ha ridotte del 20%. In ogni caso si tratta di un traguardo cruciale: l’attivazione delle Cot entro il 31 dicembre 2024, infatti, era l’unica scadenza europea della missione Salute delche avrebbe potuto condizionare il pagamento della settima rata, da 18,3 miliardi di euro. Come sottolinea il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, però, sull’effettivo funzionamento delle strutture ci sono ancora molte incognite.