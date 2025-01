Pronosticipremium.com - Roma, UFFICIALE Gollini: la scelta sul numero di maglia

Leggi su Pronosticipremium.com

L’indomani della brutta sconfitta rimediata in Europa League contro l’AZ Alkmaar, in casasi torna a parlare di calciomercato, che ha portato il secondo acquisto di questa finestra di trattative invernali. Dopo l’ufficialità di Devyne Rensch, arrivata nel pomeriggio di ieri, questa mattina il club giallorosso ha reso nota quella di Pierluigi, che indosserà il95.Torna dunque ad avere un vice Svilar la, che era stata costretta a tuffarsi sul mercato dopo aver capito la volontà di Ryan si salutare. L’estremo difensore australiano si è infatti accasato al Lens, con un’operazione che ha trovato la fumata bianca per circa 800mila euro. Soldi investiti per assicurarsi le prestazioni di, che è arrivato nella Capitale dopo la chiusura della trattativa con l’Atalanta.