Progetti per un turismo sostenibile | Dobbiamo salvaguardare l’identità della Città del Tufo

PITIGLIANOIl campanello di allarme era suonato durante il periodo covid, c’è poi voluto altro tempo per metabolizzare e prendere nuove strade. Adesso il Comune di Pitigliano ha le idee chiare in materia di, ladelvuole forgiare un modello di accoglienza che si fonda sul rispetto delle identità locali. Questo può rappresentare un’unicità e per fare ciò ha chiamato in causa anche le attività, i cittadini e tutti rappresentanti del territorio. Oggi, proprio a Pitigliano è in programma un incontro dove si parlerà di questo e più in generale"Toscana dei Comuni" che rappresentano un patrimonio diffuso di grande valore, ancora ai margini dei flussi turistici. A partecipare all’incontro sono gli amministratori locali di un primo gruppo di piccoletoscane che hanno alcuni elementi in comune: sono tutte sedi di Diocesi, come Pitigliano, hanno meno di 30mila abitanti e un grande patrimonio culturale.