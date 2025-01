Lanazione.it - Presentato dalla Fondazione Architetti Firenze il programma di attività per il 2025

, 23 Gennaioildiper il nuovo anno, da cui subito emergono tre macrotemi: periferie, tecnologie e materiali per l’architettura. Le iniziative, molte delle quali aperte al pubblico, puntano a coinvolgere non soltanto glie i professionisti del settore, ma anche gli appassionati e la cittadinanza, con l’obiettivo di esplorare e valorizzare aspetti innovativi dell’architettura contemporanea. Dalle visite guidate in luoghi simbolici della regione e della città dia mostre fotografiche, convegni, incontri formativi e dibattiti su temi di attualità, come l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione e la riqualificazione delle aree periferiche. Uno dei primi eventi in calendario è “Serie Continua”, partito proprio ieri, a cura delle architette e consigliere FAF Silvia Ricceri e Silvia Moretti.